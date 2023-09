Bertotto elogia Immobile: «Perfetto capitano per l’Italia»

Valerio Bertotto, ex calciatore dell’Udinese, ha commentato la scelta di affidare ad Immobile la fascia di capitano dell’Italia

Ospite a TvPlay, Valerio Bertotto ha dichiarato:

«La carriera di Immobile è stata un crescendo. Per il modello di gioco di Spalletti credo sia la persona adatta a proseguire il cammino. Rispecchia quello che fa nella Lazio. È un ragazzo che ha vissuto l’Italia per anni. Perché non la fascia di capitano? Nel momento in cui entri in quella cerchia la maglia della Nazionale ti entra dentro il sangue. Fatico a pensare che non si senta capitano al 100%».