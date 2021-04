Valentini (ex Figc): «Lotito inviperito contro Dal Pino. Ecco perché»

Valentini, ex dirigente della Figc, ha parlato del caso Dal Pino e della richiesta di dimissioni. Il retroscena su Lotito

Antonello Valentini, ex Figc, ha parlato del “caso Dal Pino” ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole.

«Tutto ruota attorno alla questione dei fondi. Ci sono 7 società che sono contrarie al piano di Dal Pino per i fondi, che porterebbero molti soldi in più alla Lega. Dall’altra ci sono 13 club favorevoli. A capo dei 7 club si è autoeletto Lotito, che è particolarmente inviperito per una serie di vicende che vede sfuggirsi dalle mani. Dal Pino non si dimette, non solo perché ha una maggioranza a suo favore ma anche perché non può accettare le accuse di cattiva gestione che gli viene addebitata».