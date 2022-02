Under 15, Scuto convocato in Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Nazionale Under 15 ha convocato il giovane calciatore della Lazio Scuto

La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il giovane difensore Scuto è stato convocato dalla Nazionale Under 15.

IL COMUNICATO – «Torna in campo la Nazionale Under15 per sfidare in una doppia amichevole, il 1 ed il 3 marzo, la rappresentativa della Spagna.

In vista del doppio incontro in programma presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il CT Massimiliano Favo ha deciso di convocare anche un biancoceleste. Si tratta di Leonardo Scuto, un punto di riferimento difensivo per la formazione di mister Gonini».