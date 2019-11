Una serata di Stelle per il Bambino Gesù: presenti Acerbi e Immobile

All’evento che andrà in scena il 20 novembre parteciperanno anche Acerbi e Ciro Immobile

In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Ospedale Pediatrico, i protagonisti più amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport si riuniranno il prossimo 20 novembre a Roma per UNA SERATA DI STELLE PER IL BAMBINO GESU’, il grande evento di beneficenza condotto da Amadeus in diretta dalle 21:25 su Rai Uno e in radiovisione su RTL 102.5 dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano.

In occasione di questo importante evento benefico per festeggiare i 150 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, saranno raccontate tante storie di speranza legate alla quotidianità dell'ospedale romano riconosciuto a livello nazionale e internazionale come centro di eccellenza per la cura di bambini. Numerosi sono gli artisti che hanno deciso di essere vicini ad Amadeus in questo show unico: si esibiranno sul palco Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Giovanni Caccamo; e ancora gli attori Massimo Ghini e Ficarra e Picone. Anche il mondo del calcio scende in campo per il Bambino Gesù con la partecipazione del Presidente FIGC Gabriele Gravina, il CT della Nazionale Roberto Mancini insieme ai calciatori Francesco Acerbi, Ciro Immobile, Alessandro Florenzi e Javier Zanetti. Tanti anche gli ospiti presenti in platea per supportare la serata di beneficenza, fra i quali Aldo Montano, Tosca D'Aquino, Rita Dalla Chiesa, Andrea Delogu e Tiziana Rivale. E' ancora possibile partecipare in prima persona all'evento ed assistere dal vivo allo spettacolo, acquistando uno dei posti disponibili sui canali VIVATICKET (link https://www.vivaticket.it/ita/event/una-serata-distelle-per-il-bambino-gesu/134889 ) con biglietti a partire da 40 euro. I proventi della serata saranno devoluti all'Istituto dei tumori e dei trapianti dell'Ospedale Bambino Gesù. Il pubblico in sala avrà così la possibilità non solo di assistere ad uno spettacolo unico ma anche di contribuire al finanziamento e al sostegno dell'Istituto dei tumori e dei trapianti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca contro i tumori, l'attività trapiantologica e l'accoglienza delle famiglie. È già attivo, a questo scopo, anche il numero solidale 45535, che permette di donare 2 euro da mobile (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) e 5 o 10 euro da telefono fisso (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali), promosso anche grazie al supporto di SIAE, di RTL 102.5, radio partner ufficiale dell'evento, Il Messaggero e Corriere dello Sport e delle squadre di calcio della Capitale E, in attesa del 20 novembre, è già possibile entrare nella realtà dell'Ospedale attraverso le pagine social ufficiali del Bambino Gesù. In queste settimane pre-evento, lo stesso Amadeus ha condotto il pubblico dentro la vita dell'Ospedale presentando alcuni dei protagonisti della struttura: professionisti, medici, pazienti, impiegati, raccontandone la storia e ascoltando le loro voci. L'evento è organizzato e prodotto da Master Group Sport.

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il primo ospedale pediatrico italiano istituito nel 1869 grazie alla famiglia Salviati che, nel 1924, lo ha donato a Papa Pio XI. Da quel momento tutti i Pontefici che si sono succeduti ne hanno promosso le attività a tutela della salute dei bambini e per tutti il Bambino Gesù è diventato “l’Ospedale del Papa”. L’Ospedale ha continuato la sua crescita progressiva fino a raggiungere i 607 posti letto di oggi e un livello di eccellenza nella qualità e nella complessità delle cure per il quale viene identificato come punto di riferimento a livello internazionale per la salute dei bambini e dei ragazzi. Nel 2019 l’Ospedale Pediatrico celebra i 150 anni dalla sua fondazione. L’evento del 20 novembre sarà a beneficio del nuovo Istituto dei tumori e dei trapianti “Bambino Gesù”. I

ISTITUTO DEI TUMORI E DEI TRAPIANTI “BAMBINO GESU’” – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per la cura di patologie complesse. I pazienti ricoverati in ospedale arrivano da tutta Italia e dal mondo, anche grazie a programmi di solidarietà che consentono a bambini provenienti dalle aree più svantaggiate di avere accesso a cure avanzate. Nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri e 327 trapianti, con il 30% dei pazienti provenienti da regioni diverse dal Lazio e un 15% di bambini di cittadinanza straniera. Sempre di più l’Ospedale della Santa Sede è un riferimento per l’accoglienza di bambini con patologie complesse e rare. Il progetto dell’Istituto tumori e trapianti rafforzerà la ricerca e la cura delle malattie oncoematologiche in età pediatrica e i trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi. Le principali linee di sviluppo del progetto riguardano lo sviluppo e il consolidamento della terapia cellulare e genica CAR-T per la cura dei tumori; percorsi integrati medico-chirurgici per i trapianti di organi solidi e la rigenerazione polmonare, lo sviluppo della medicina di precisione, i centri trials clinici, la ricerca traslazionale e la formazione nazionale e internazionale.

MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO – I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare all’evento “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”, del 20 novembre 2019 alle ore 21:25, devono fare richiesta alla Sala Stampa della Santa Sede, entro 48 ore dall’evento, attraverso il Sistema di Accreditamento online: press.vatican.va/accreditamenti. Il ritiro degli accrediti potrà essere effettuato, previa conferma, presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, martedì 19 e mercoledì 20 novembre, nel seguente orario: 11:00-13:00. Per problemi di capienza, potrebbero esserci limiti al numero degli accrediti concessi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – I giornalisti e operatori media si incontreranno all’esterno dell’Aula Paolo VI, di fronte all’ingresso principale, alle ore 19:00. Sarà possibile effettuare interviste in un’area adiacente l’Aula Paolo VI, dalle ore 19:30 alle ore 20:45. Terminate le interviste, i redattori troveranno posto a sedere in un’area loro riservata all’interno dell’Aula Paolo VI. Gli operatori foto e video, accompagnati dal personale incaricato, potranno riprendere i primi momenti del concerto da aree dedicate, per diritto di cronaca.