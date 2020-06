Ultras Lazio: «Il calcio è passione, non squallide sagome di cartone» FT

Ultras Lazio, esposto uno striscione contro le sagome di cartone sugli spalti: «Il calcio è tifo, amore e passione. Non squallide sagome di cartone!»

La Serie A è ripartita negli stadi vuoti, spogliati di ogni bandiera o striscione. La voce dei tifosi non accompagna i calciatori in mezzo al campo, il pubblico non è la linfa vitale del match. Più di un club ha deciso di salvare almeno l’impatto visivo riempiendo gli spalti con sagome di cartone rappresentanti i vari sostenitori. Tra questi c’è anche la Lazio con l’iniziativa ‘Tu non sarai mai sola’, una campagna che, però, non ha mai decollato.

Il gruppo Ultras Lazio ha infatti esposto uno striscione per difendere il tifo, quello vero: «Il calcio è tifo, amore e passione. Non squallide sagome di cartone!».