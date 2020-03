Ultras Lazio, altro materiale donato all’Ospedale di Civitavecchia

Ultras Lazio, continua la raccolta fondi per donare materiale al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Civitavecchia

Anche gli Ultras Lazio hanno risposto presente nella lotta all’Emergenza Coronavirus. Sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà e attenzione per il prossimo. Stavolta, l’iniziativa proposta – che ha coinvolto anche numerose glorie biancocelesti – era per la raccolta di fondi per l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Parte del materiale è stato già consegnato al nosocomio della cittadina, oggi un nuovo scarico, come testimoniato dalla pagine Facebook La Voce della Nord: