Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Hans Hateboer si è sottoposto all’operazione essenziale per risolvere definitivamente il problema al piede. Il Corriere di Bergamo riporta anche i tempi di recupero di Hateboer che dovrebbe rientrare a metà aprile

Ore 12.45 – Bentancur guarito dal Covid: il comunicato della Juve – «Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC».

Ore 12.30 – Inter, sospiro di sollievo: tutti negativi dopo l’ultimo giro di tamponi – Dopo le positività emerse nel gruppo squadra nerazzurro (Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e De Vrij) a cui è seguito il rinvio della gara contro il Sassuolo, ieri è stato effettuato un altro ciclo di test. Tutti negativi, o meglio, nessun nuovo positivo per il gruppo squadra nerazzurro.

Ore 12.15 – Rinvio Inter-Sassuolo, l’ATS non aveva facoltà: la FIGC si rivolge a Vezzali – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ATS non avrebbe la facoltà di rinviare la gara ed ora la FIGC si rivolgerà a Valentina Vezzali, neo sottosegretaria allo Sport, per uniformare le tante divergenze.

Ore 11.50 – Roma, c’è la data per il recupero di Zaniolo – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo potrebbe tornare a calcare il terreno di gioco il 10 aprile durante Roma-Fiorentina del campionato Primavera.

Ore 11.10 – Inter, Eriksen: «Io e Conte dovevamo conoscerci. Scudetto? Prima parola imparata» – Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn dove ha raccontato il suo adattamento al mondo nerazzurro: «Io e Conte dovevamo conoscerci, lui mi conosce di più, io lo conosco meglio: è una buona cosa». Le parole

Ore 10.25 – Rinvio Inter Sassuolo, Carnevali: «Giusto non giocare, ma bisogna fare attenzione» – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in una intervista a Tuttosport ha commentato il rinvio della partita contro l’Inter a causa dei diversi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra nerazzurro. Le parole

Ore 9.35 – Caso tamponi Lazio, il testimone: «Nessuna autorizzazione a Immobile per partire» – Il direttore della Asl Roma 1 ha testimoniato in merito al caso tamponi Lazio, rivelando particolari importanti. Le parole

Ore 9.05 – C’è solo la Roma in Europa, la zampata di Pogba elimina il Milan – La Roma vola ai quarti grazie alla doppietta di Borja Mayoral, Milan sconfitta a San Siro da una intuizione di Paul Pogba. L’editoriale

Ore 8.40 – Napoli, De Laurentiis punta Allegri: serve la Champions – Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli, ma serve la qualificazione in Champions League. La notizia

Ore 8.20 – Rinvio Inter Sassuolo, una differenza sostanziale con Juve-Napoli e Lazio-Torino – La Lega ha deciso il rinvio di Inter-Sassuolo dopo il divieto imposto dall’Ats di Milano. Il caso è diverso rispetto a Juventus-Napoli e Lazio-Torino. La notizia