Ultime Notizie Serie A: la Juve saluta Ronaldo. Parla Dumfries

12.00 – Caos rientri dalle Nazionali: l’idea dei club di Serie A – I nazionali sudamericani potrebbero non rientrare in tempo per la terza giornata di campionato, così i club starebbero cercando delle soluzioni adeguate con dei charter. LA NOTIZIA

11.30 – Dumfries felice dell’Inter: «L’Inter è un sogno che si avvera» – Le dichiarazioni del nuovo terzino dell’Inter che parla dell’arrivo in nerazzurro. LE SUE PAROLE

Ore 11.00 – La lettera d’addio della Juve a Cristiano Ronaldo: «Un viaggio incredibile» – La Juve saluta Cristiano Ronaldo: lettera emozionante per il suo addio. LA NOTIZIA

Ore 10.25 – Infortunio Sanchez: quando il cileno rientrerà – Il cileno sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. LA NOTIZIA

Ore 10.00 – Mourinho telefona a Castori – Bellissimo gesto da parte dello Special One che ha chiamato il tecnico della Salernitana per chiedere delle notizie della moglie. I DETTAGLI

Ore 9.30 – Papin commenta l’arrivo di Adli – L’ex giocatore del Milan ha commentato l’arrivo in rossonera di Adli. LE SUE PAROLE

Ore 9.00 – UFFICIALE l’arrivo di Kean alla Juventus – Moise Kean è un nuovo giocatore della Juventus. IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 8.45 – Capello commenta la Serie A – Fabio Capello ha parlato delle candidate per lo scudetto e della lotta in Champions League. LE SUE PAROLE.

Ore 8.30 – Ufficiale l’addio di Ronaldo alla Juve – Il club bianconero ha pubblicato cifre e dettagli del trasferimento di Cr7 al Manchester United. IL COMUNICATO.

Ore 8.20 – Sacchi commenta il campionato – L’ex ct azzurro ha fatto un bilancio delle squadre di Serie A dopo le prime due giornate. LE SUE PAROLE.