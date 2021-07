Ultime Notizie Serie A: intervento riuscito per Spinazzola, vigilia di Italia-Spagna

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.10 – Intervento riuscito per Spinazzola: i tempi di recupero – Leonardo Spinazzola si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico dopo l’infortunio a Euro 2020: i tempi di recupero. La notizia

Ore 11.55 – Spagna, Luis Enrique: «Italia, sarà divertente. Morata? Conosce Bonucci e Chiellini» – Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia. Le parole

Ore 11.05 – Parolo pensa al dopo-Lazio: «Idee chiare per il futuro» –Dal futuro alla Nazionale, passando per gli ex compagni: Marco Parolo, ormai ex giocatore della Lazio, si è raccontato. Le parole

Ore 10.30 –Eriksen, entro 10 giorni a Milano: in programma test e accertamenti – Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione intorno a Christian Eriksen: il danese sarà a Milano tra 7-10 giorni. La notizia

Ore 09.50 Luis Alberto: «Italia-Spagna, gara apertissima» – Le parole del giocatore biancoceleste Le dichiarazioni.

Ore 09.30 Chiesa-Unai Simon, c’è un precedente – Doppietta dell’azzurro due anni fa La notizia.

Ore 09.00 Juventus, in settimana incontro con Jorge Mendes – Si discute il futuro di Ronaldo La notizia.

Ore 8.30 Albertini: «Morata fa paura, ma questa Italia corre» – Le parole dell’ex Atletico Madrid e Barcellona Le dichiarazioni.

Ore 8.10 Gattuso: «Jorge Mendes è un amico, non sono razzista» – Le prime parole dopo il divorzio dalla Fiorentina Le dichiarazioni.