Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ultime notizie Serie A: tutte le notizie di oggi, mercoledì 27 gennaio, con gli aggiornamenti ora dopo ora

Ore 14.00 – Parola di Re Giorgio Corona: «Pirlo sta cercando la quadratura, bisogna dargli fiducia» – L’ex bomber Giorgio Corona racconta a modo suo Juventus-SPAL: dall’amicizia con il compagno di squadra Paratici ai ricordi condivisi con il tecnico biancazzurro Marino. Le parole

Ore 12.45 – Scontro Lukaku Ibrahimovic, voodoo, asini e tanto altro: ecco l’audio dal campo – VIDEO – L’audio dal campo dello scontro verbale e non tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nell’incredibile Inter-Milan di Coppa Italia Clicca qui per ascoltarlo

Ore 11.35 – Agnelli stima le perdite – Intervenuto in diretta streaming con News Tank Football, il presidente della Juve e dell’ECA Andrea Agnelli ha inquadrato l’attuale momento storico che sta vivendo il calcio. Le sue parole.

Ore 11.01 – Milan, infortunio per Kjaer – Il Milan deve fare i conti con l’infortunio muscolare patito da Simon Kjaer ieri sera. Il danese ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra ed è in dubbio la sua presenza contro il Bologna.

Ore 10.42 – Fiorentina, visite mediche per Malcuit – Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca, la Fiorentina si prepara a chiudere un colpo in difesa: Kevin Malcuit.

Ore 10.05 – Roma, si attende Reynolds – L’arrivo Bryan Reynolds a Roma è previsto nel weekend secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport. I giallorossi hanno battuto la concorrenza della Juventus per due motivi.

Ore 9.37 – Lazio, visite mediche per Musacchio – L’avventura di Mateo Musacchio alla Lazio sta per cominciare ufficialmente. Il difensore argentino si è recato press la Clinica Paideia per sostenere le visite mediche.

Ore 8.55 – Fiorentina, ufficiale Kokorin – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dallo Spartak Mosca dell’attaccante Aleksandr Kokorin, pronto ormai per iniziare la nuova avventura con i colori viola. Il comunicato.