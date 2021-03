Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24



Le notizie più importanti del giorno a cura della redazione di Calcionews24.

Ore 14.00 – Lazio, controlli in Paideia per Lazzari – L’esterno biancoceleste si presentato in Paideia per controlli clinici. Le sue condizioni.

Ore 13.45 – Atalanta, le parole di Gasperini – Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole.

Ore 13.30 – Inter, Lukaku è l’MVP in Serie A nel mese di febbraio – L’attaccante belga ha vinto il premio dopo aver vissuto un febbraio da gigante. Il comunicato.

Ore 13.00 – Milan, le parole di Ibrahimovic – L’attaccante svedese ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Le sue parole.

Ore 12.30 – Torino, nessun nuovo caso di positività – Nessun nuovo caso di positività al Torino ma la squadra non partirà comunque per Roma.