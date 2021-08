UFFICIALE – Pedro è un giocatore della Lazio: il comunicato

Ora è ufficiale: Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Mentre lo spagnolo sta svolgendo il suo primo allenamento in quel di Formello, arriva il comunicato della società biancoceleste sullo spagnolo.

«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Ledesma Pedro Eliezer proveniente dalla A.S. Roma», questo quanto apparso sul sito dei capitolini. Annuncio arrivato anche su Twitter.

✍️ We’re delighted to announce the signing of @_Pedro17_!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/VOFl1NryZo

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021