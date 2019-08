UFFICIALE Lazio: Dziczek in prestito alla Salernitana

Il polacco è stato acquistato dalla Lazio e poi girato in prestito alla Salernitana

Operazione portata a termine con successo. La Lazio in questa sessione di calciomercato ha ufficializzato l’acquisto di Patryk Dziczek. Il polacco però non si fermerà a Roma ma verrà girato in prestito alla Salernitana per questa stagione.

Dopo l’ok delle visite mediche ora il giocatore può passare ai granata come si legge nel comunicato diramato dal club: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek». Se il giocatore dovesse convincere in questa stagione nella prossima potrebbe tornare alla Lazio.