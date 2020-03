UEFA, arriva la decisione ufficiale su Champions ed Europa League

Il Coronavirus si è espanso in tutta Europa causando molti disagi e molte vittime. Anche il calcio continentale si è dovuto piegare al volere del virus pandemico.

La Uefa, durante l’ultima riunione, ha deciso infatti di rinviare Euro2020 e sospendere Champions ed Europa League fino a data da destinarsi. Oggi il massimo organo che gestisce il calcio europeo, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia lo slittamento delle finali dei tornei internazionali, inizialmente programmate per maggio. La Uefa ha inoltre comunicato che nessuna decisione ufficiale è stata presa riguardo le nuove date.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020