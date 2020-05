UEFA, Ceferin: «Sono sicuro che il vecchio calcio coi tifosi tornerà presto»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha commentato la possibilità di tornare a vivere il calcio normalmente

Il numero uno della UEFA, Ceferin, ha parlato tramite il The Guardian di un possibile ritorno alla normalità del calcio:

«Noi siamo pronti: seguiremo le raccomandazioni delle autorità e sono sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto. Se scommetterei un milione di dollari sul fatto che gli Europei si potranno giocare nel 2021? Lo farei, non so perché non dovrei. Non credo che il virus possa durare in eterno e penso che le cose cambieranno molto prima di quanto molti immaginano. Sono ottimista, non voglio pensare ad un’eventuale ricaduta».