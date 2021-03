Udinese Lazio, i numeri di questa sfida in terra friulana

Tra poco Udinese e Lazio si sfideranno alla Dacia Arena per un altro match di campionato: ecco alcuni numeri di questa sfida

Udinese e Lazio si stanno preparando per scendere in campo. Alle 15:00 ci sarà il fischio d’inizio di questa gara, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Negli ultimi anni, questa partita giocata in terra friulana ha arriso alla compagine biancoceleste.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo successo bianconero in casa è datato 20 aprile 2013, quando i friulani riuscirono a sconfiggere i romani grazie alla rete di Totò Di Natale. Inoltre, l’Udinese non riesce a battere la Lazio per due volte nella stessa stagione dal lontano 2004-2005, quando al Friuli finì 3-0 per la squadra di Luciano Spalletti. Gli uomini di Simone Inzaghi, dunque, sperano di rispettare questo trend e di conquistare una vittoria, che sarebbe importante per riscattare l’1-3 dell’andata all’Olimpico e per portare a casa altri tre punti importanti per la corsa al quarto posto.