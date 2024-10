Twente Lazio, Steijn non ha digerito la sconfitta: accusa all’arbitro

Twente Lazio, i giocatori ed i tifosi olandese non hanno digerito la sconfitta maturata ieri sera in Europa League. La conferma nelle parole di Steijn

Uno 0-2, con il Twente in dieci uomini dal 10° minuto che non ha lasciato scampo a repliche. La Lazio si è imposta con le reti di Pedro ed Isaksen, ma potevano essere anche di più. Gli olandesi non avrebbero però digerito la sconfitta, né i tifosi sugli spalti né i giocatori in campo.

Queste le parole di Steijn ai microfoni di Sportnieuws:

«Il rosso è stata una decisione giusta dell’arbitro. Arbitraggio in generale? Non ci è stato permesso di toccarli, perché tutto quello che abbiamo fatto è stato fischiato. Volevamo fosse una partita combattuta, ma l’arbitro non se l’è sentita».