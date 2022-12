«Tutto bellissimo!», la Serie A celebra il gol di Felipe Anderson contro l’Atalanta – VIDEO

La Serie A ha celebrato sui social il bellissimo gol segnato da Felipe Anderson contro l’Atalanta: ecco il post – VIDEO

Felipe Anderson si è messo in mostra in questo inizio di stagione. Il brasiliano è il giocatore più utilizzato da Sarri e il rinnovo di contratto non tarderà ad arrivare anche per lui.

Tra le gesta più belle di Pipe c’è sicuramente il gol vittoria segnato all’Atalanta al Gewiss Stadium. Una perla che l’account Twitter della Serie A ha voluto riapprezzare così sui social: