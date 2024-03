Tudor Lazio, c’è già una richiesta dai tifosi: «Mister ora ridacci Ciro»

Tudor Lazio, arriva già la prima richiesta dei tifosi al prossimo allenatore biancoceleste: bisogna recuperare Immobile

Come riferisce il Corriere dello Sport, la scena dopo ieri sera è tutta per il Taty Castellanos, autore di una doppietta decisiva per riportare la Lazio alla vittoria dopo quasi un mese di assenza.

Anonima invece la prestazione di Ciro Immobile, sostituito dopo neanche un’ora di prestazione opaca. E i tifosi, tramite il quotidiano, lanciano un appello al nuovo mister Igor Tudor: il capitano va recuperato assolutamente per questo finale di stagione.