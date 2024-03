Tudor pazzo di Luis Alberto: il Mago al centro del nuovo progetto tattico. Per lui tre opzioni: ecco quali

Igor Tudor pazzo di Luis Alberto: il Mago al centro del nuovo progetto tattico del tecnico croato: tre opzioni sul tavolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor, nuovo tecnico della Lazio, stravede per Luis Alberto tanto da averlo messo al centro del suo nuovo progetto tattico. Come spiegato dall’ex Verona nella conferenza stampa di presentazione, per l’ex Liverpool sono pronti tre diverse opzioni in campo.

Luis Alberto verrà impiegato come trequartista, come mezzala e, quando la Lazio adotterà un sistema più offensivo, come regista davanti alla difesa. Tudor predilige un gioco molto votato alla fase offensiva, aspetto che potrebbe favorire proprio Luis Alberto. Se il Mago ci metterà la giusta intensità nulla gli verrà precluso.