Tudor Lazio, Lotito lo vuole per il post Sarri. Ma resistono due alternative. Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani proseguiranno con Martusciello finché non annunceranno il vero successore di Sarri, l’idea della soluzione ponte fino a giugno è naufragata nella notte tra martedì e mercoledì.

Patron e Ds sono in cerca di una soluzione definitiva che garantisca alla Lazio un allenatore permanente almeno fino a giugno, niente traghettatori quindi niente Klose, Brocchi, Parolo o Lulic. I profili valutati sarebbero tre: Tudor, Scaloni e Conceicao. Tudor è libero, e sarebbe anche in orbita del Bologna per il dopo Motta.