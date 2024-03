Tudor Lazio, Rongier racconta: «I primi giorni al Marsiglia furono un inferno. Vi spiego la sua filosofia»

Tudor-Lazio, Valentin Rongier, centrocampista dell’Olympique Marsiglia, ha svelato un retroscena sul tecnico

Intervistato dal Corriere dello Sport, Valentin Rongier, centrocampista del Marsiglia, ha svelato alcuni retroscena su Tudor, nuovo tecnico della Lazio:

PAROLE – «Quando Tudor è arrivato le prime cose che ha detto sono state “qui per me non ci sono record, non c’è carriera, applicate i miei principi o non giocherete. Abbiamo giocato tutte le partite di preparazione, non abbiamo vinto. Abbiamo iniziato a farci delle domande, era pesante. L’allenamento era molto duro e dicevamo a noi stessi “che senso ha?».