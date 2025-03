Tudor Juventus, l'ex Lazio è il nuovo tecnico bianconero

Tudor Juventus, il tecnico croato ex Lazio è il nuovo allenatore dei bianconeri che sostituisce quindi Thiago Motta

La Juventus volta ufficialmente pagina e lo fa con Igor Tudor. L’ex allenatore della Lazio prende il posto di Thiago Motta che paga l’andamento non constante dei bianconeri. Questo il comunicato del club bianconero riguardo l’ex biancoceleste

COMUNICATO – Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro