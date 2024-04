Tudor: «Come si fa l’impresa domani? Alla fine si vince sempre allo stesso modo». Le parole del tecnico capitolino

Domani la Lazio affronterà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Ecco cosa ha detto Tudor a riguardo in conferenza stampa.

BASTA IL CARATTERE PER L’IMPRESA – «Bello sentirsi dire certe parole dal presidente. Poi quando si parla di impronta di un allenatore si deve valutare attentamente tutto. Il lavoro di un allenatore è molto complicato, è basato su tante cose, non solo il carattere. Ci sono dettagli tattici, c’è lo stile di gioco, la mentalità. Le analisi devono essere profonde. Nella mia carriera ho visto tante esagerazioni da una parte e dall’altra, invece io penso che bisogna valutare più attentamente quando si descrive un allenatore perchè è così. Questa è una mia espressione. Poi serve tutto, serve qualità di gioco, la linea giusta di passaggio, fluidità, possesso e attacco nello spazio, aggressività sull’uomo e compattezza, andare alti e difendere bassi senza difende niente per 90 minuti. Ho detto 7/8 cose su cui un allenatore lavora tutti i giorni, non è che si lavora sul carattere e si vince solo per quello, altrimenti si scelgono 20 giocatori solo di carattere e non si vince niente. Alla fine si vince con la qualità dei giocatori. Se tu non hai Felipe che ti dà quella palla là, se non c’è Daichi, se non c’è quella roba che fa Matis puoi lavorare 8 ore al giorno ma decidono sempre i giocatori. Spero che gli altri decidano un po’ meno domani ecco».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA