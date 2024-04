Tudor a LSC: «Abbiamo fatto un secondo tempo ottimo. La Juve? Ci crediamo alla rimonta»

Tudor, al termine della partita vinta contro il Genoa il mister ha commentato il match proiettandosi alla gara di martedì

Al termine della partita vinta con il Genoa, ai microfoni di LSC ha parlato cosi Tudor della partita proiettandosi anche al match con la Juventus di Coppa Italia

PAROLE – Sono veramente felice, un grande secondo tempo dove abbiamo accelerato. Complimenti ai ragazzi, siamo entrati troppo pensierosi, potevamo fare meglio nel primo tempo. Alla fine è arrivato un bel gol, una bella vittoria su un campo in cui hanno vinto in pochi

Le ultime sfide prima della fine del campionato? Si gioca sempre per i punti, c’è una grande motivazione, siamo lì, siamo in corsa. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Ora ci prepariamo per questa coppa, dopodiché alla sfida casalinga contro il Verona”.

Felipe Anderson e Luis Alberto? Nel primo tempo l’hanno un po’ sentita, nel secondo tempo sono usciti un po’ come tutta la squadra ed è arrivata questa vittoria

La strada si decide all’inizio e poi si inizia a lavorare, non c’è mai un obiettivo raggiunto, ci sono su e giù, bisogna lavorare su ogni concetto di gioco. La gara della domenica è sempre frutto del lavoro della settimana

Juventus? Bisogna fare una grandissima partita, c’è un avversario forte e un risultato che non è a nostro favore, ma è il bello del calcio. Ci crediamo, ci proviamo, andremo lì con tutte le nostre forze e vedremo cosa accadrà

Un po’ più di coraggio in attacco? Non è facile giocare fuori casa, creare tanto. Abbiamo speso tante energie, corso tanto. Ci sono tante cose buone e tanta positività per questo ritorno, poi vediamo