Tuchel, dopo il Bayern la Serie A? Tra le ipotesi spuntano Napoli, Roma e non solo. Le ultimissime

Come riporta Calciomercato.it, a fine stagione sarà addio tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco (avversario in Champions della Lazio). Il futuro dell’allenatore sarà lontano dall’Allianz Arena e, forse, anche dalla Germania.

Il profilo del tecnico potrebbe far comodo a molte squadra presenti in Serie A. Il Napoli su tutte è alla ricerca di un nuovo tecnico per luglio. Anche la Roma, dovrà decidere che farne del futuro di Daniele De Rossi. In questo senso i risultati stagionali saranno decisivi, una qualificazione europea potrebbe anche spingere verso la conferma in panchina dell’ex capitano giallorosso, in caso contrario Tuchel potrebbe rivelarsi un’ipotesi, seppur onerosa. In ultima istanza anche la Juventus, potrebbe essere interessata. Allegri non è così certo di restare in bianconero.