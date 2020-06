Trevisani: «Scudetto? Un affare a due tra Lazio e Juventus»

Trevisani, il noto giornalista ha detto la sua in merito alla corsa scudetto che secondo la sua opinione è a due tra Lazio e Juventus

Lazio e Juventus sono separate solo da un punto ed è per questo che al momento la lotta scudetto è relegata solo alle squadre di Inzaghi e Sarri. L’Inter infatti, sebbene con una gara da recuperare, non sembra poter infilarsi per una corsa a tre.

Dello stesso avviso è il noto giornalista Riccardo Trevisani. Ecco le sue parole a Sky Sport: «In questo momento vedo più lotta Scudetto a due che a tre».