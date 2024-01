Totti, la rabbia di Flavia Vento: «Non si è comportato bene con me mi deve chiedere scusa»

Totti, la soubrette si scaglia contro l’ex capitano della Roma alla luce della sua smentita relativa alla relazione con quest’ultima

Intervenuta ai microfoni di La volta Buona su Rai 1, Flavia Vento è tornata a parlare della presunta relazione avuta nel 2005 con Totti e usa parole dure a riguardo

PAROLE – «Non è bello quello che è successo, una storia che mi ha ferita molto. Non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che è successo, ti parlo da donna ferita. Spero che un giorno mi chieda scusa, perché non si è comportato bene con me»

Quello che dovevo dire l’ho detto. Soprattutto quello che lui ha scritto sul suo libro, era meglio che non scriveva nulla su di me. Ci sono delle pagine rivolte a me, se non scriveva di me era meglio. Prima o poi lo scoprirai, non su un’altra rete. Siamo in un periodo di feste, ricordare cose negative non mi va