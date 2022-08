Torreira, possibile ritorno alla Sampdoria: la situazione

Lucas Torreira, in passato accostato anche alla Lazio, sembra poter essere destinato a tornare alla Sampdoria

Lucas Torreira, in passato accostato anche alla Lazio, sembra poter essere destinato a tornare alla Sampdoria.

Come riportato da Il Secolo XIX, l’uruguaiano potrebbe essere una pista da seguire in caso di addio di Damsgaard. L’Arsenal però non sembrerebbe per nulla intenzionata a fare sconti e regali per il centrocampista, che avrebbe degli estimatori anche all’estero.