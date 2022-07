Torreira, l'agente: «Accordo con un club estero». La Lazio...

Pablo Bentancur, agente di Torreira, ha ammesso di avere un accordo col Valencia di Gattuso: la Lazio sembra ormai defilata

Intervistato da Sport 890, Pablo Bentancur, agente di Torreira, ha dichiarato:

«Abbiamo un pre-accordo con Gattuso per far giocare Torreira al Valencia. Oggi ci sarà un incontro importante per questo dossier, ma Arteta vuole averlo a disposizione in questo precampionato».

La Lazio, a cui il giocatore era stato proposto qualche settimana fa, sembra essersi ormai defilata.