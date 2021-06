Torreira Lazio, la trattativa entra nel vivo: si lavora sulla formula

Torreira Lazio: il centrocampista della Lazio è sempre più in orbita Lazio: ecco le ultime sulla trattativa

Lucas Torreira. Sembra essere questo uno dei nomi più caldi in casa Lazio. Come già raccontato negli scorsi giorni, la trattativa starebbe pian piano entrando nel vivo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, tutto ruoterebbe attorno alla formula.

Arsenal e Lazio sarebbero vicinissime a chiudere l’affare. L’ultimo ostacolo sembrerebbe essere quello della modalità di pagamento. I Gunners punterebbero ad avere circa 20 milioni in due rate da 10. La società biancoceleste invece preferirebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Per quel che riguarda il fronte calciatore, ci sarebbe invece già l’accordo. L’ex Sampdoria infatti sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio da 3.5 milioni a 3 più bonus e gradirebbe la destinazione biancoceleste.