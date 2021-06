«Lucas Torreira pronto per la Lazio»: le ultime sull’operazione

In Inghilterra sono sicuri: Lucas Torreira sarebbe pronto a vestire la maglia della Lazio e lasciare libera la numero 11 all’Arsenal

«Lucas Torreira pronto per la Lazio». A dare la notizia è Chris Wheatley, reporter per Football.london ed esperto di Arsenal, sul suo profilo Twitter. Il giornalista, infatti, ha dichiarato che Thomas Partey potrebbe vestire la numero 5 e che anche la 11 può definirsi libera, in quanto l’uruguaiano sarebbe davvero vicinissimo a vestire i colori biancocelesti.

In realtà però, per ora, sembrerebbero esserci stati solamenti sondaggi e reciproco apprezzamento.