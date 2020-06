Torino, i complimenti di Longo: «Lazio grande squadra con tanta qualità»

La Lazio non si piega al Torino e ribalta il risultato. Le parole del tecnico granata ai microfoni di Sky Sport

Il Torino cede il passo alla Lazio. Immobile e Parolo riportano l’Aquila a volare in alto. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei granata, Longo, ha commentato il match:

«Il Torino ha fatto una partita di sacrificio contro una grandissima squadra come la Lazio. Giocare ogni tre giorni è difficile, le partite hanno un grande dispendio di energie, soprattutto mentali, e anche il recupero è molto difficile. Sentivo dire che la Lazio era stanca e che andava presa più alta. Ma noi non avevamo abbastanza energie per farlo. La Lazio ha giocatori di grande qualità, come Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari, che ti possono impensierire da un momento all’altro. La Lazio ha grande qualità e quindi ha tenuto in mano il pallino del gioco. Bisogna evitare le sbavature, i due gol erano evitabili perché sono arrivati a difesa schierata. Potevamo quindi portare a casa un risultato migliore».