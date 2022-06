Tonali ricorda il gol contro la Lazio: «Difficile da dimenticare...»

Il centrocampista del Milan Tonali ha ricordato il gol all’ultimo minuto segnato all’Olimpico contro la Lazio

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nella docu-serie DAZN sul campionato appena terminato ha ricordato il gol segnato all’Olimpico contro la Lazio all’ultimo minuto.

IL RICORDO – «Abbiamo pensato di averla pareggiata ma sappiamo che fino a quando l’arbitro non fischia non è finita. Il gol ci ha dato una carica veramente a livelli altissimi, difficile da dimenticare per me anche per la fortuna di averlo fatto sotto la nostra curva».