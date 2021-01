Tifosi allo stadio, Gravina: «Auspico che i vaccinati possano partecipare»

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, è tornato a parlare della questione degli stadi aperti ai tifosi. Le sue parole

Durante la conferenza per la ricandidatura, il presidente della FIGC Gravina è tornato a parlare della riapertura degli stadi ai tifosi. Ecco le sue parole:

«Auspico che tutti i vaccinati, nel momento in cui saranno fuori dalla possibilità di contrarre il Covid-19, possano partecipare alle competizioni sportive. Sarebbe un messaggio importante per il nostro Paese e un premio straordinario per i medici e gli operatori sanitari, la prima fascia coinvolta nella vaccinazione».