Thiago Motta: «Il terzo gol della Lazio è irregolare. Meritavamo di più»

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky, dopo la gara dello Spezia contro la Lazio: le sue parole

ORGOGLIO – «Nulla da dire ai miei ragazzi. Il pubblico è stato straordinario. Ho molto dubbi sul terzo gol, che era per me da rivedere. Per me è irregolare. Siamo comunque rimasti in partita fino alla fine. Io ho dei giocatori meravigliosi e che oggi hanno dimostrato voglia di vincere. Usciamo a testa alta. Ora dobbiamo riposarci e da lunedì pensare alla prossima».

PARTITA – «L’obiettivo era restare compatti quando la Lazio aveva la palla. Poi dovevamo pressare e aggredire palla a terra. Volevamo creare difficoltà in questo modo e l’abbiamo fatto bene con una squadra forte. Ora abbiamo tre battaglie, dopo aver digerito sta partita».

SALVEZZA – «Dobbiamo continuare a lavorare sodo. Oggi siamo amareggiati, perché meritavamo qualcosa in più».

PRESTAZIONE – «Dobbiamo essere orgogliosi di quello fatto in campo contro la Lazio. Il terzo gol era fallo netto di Milinkovic-Savic su Reca, non guarda la palla e va diretto sul nostro giocatore. Detto questo abbiamo fatto una bella partita».

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita nonostante gli episodi a favore della Lazio, siamo rimasti in partita fino alla fine».

OBIETTIVO – «Quota salvezza? Non faccio i conti, mai fatti. Pensiamo partita dopo partita, è stata una bella partita da giocare. Non era facile giocare oggi».

LAZIO – «La Lazio palleggia, gioca bene e attacca sempre. Noi abbiamo difeso molto bene, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Nonostante gli episodi a favore che sono dettagli che contano».