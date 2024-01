Terracciano si presenta al Milan: l’ex Verona spiega il motivo della sua scelta

Terracciano, l’ex Verona accostato anche alla Lazio, spiega il motivo che lo ha spinto a scegliere il Milan: c’entra anche un ex biancoceleste

In occasione della sua conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan, Terracciano ha spiegato in modo chiaro il motivo percui ha scelto di indossare la maglia rossonera

TERRACCIANO – All’inizio le emozioni erano forti. Quando sono stato chiamato in causa ho dimenticato tutto, concentrandomi su quanto dovevo fare. Ero staccato da ogni emozione, lucido per il compito da svolgere per aiutare la squadra. Ho visto nel Milan l’ambiente adatto per crescere. Più informazioni assorbo e più cresco, calcisticamente ma anche dal lato umano essendo a contatto con questi personaggi come Ibrahimovic. Idoli? Devo dire Paolo Maldini: lui e Nesta li ho guardati tanto su Youtube per la loro fase difensiva