Tchaouna Bologna, Italiano si sbilancia: «In teoria arriva. Stiamo parlando con la società»

Tchaouna Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato così del possibile trasferimento dell’esterno biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Bologna-Como, Vincenzo Italiano ha parlato così del possibile acquisto di Loum Tchaouna dalla Lazio:

L’ESTERNO IN ATTACCO ARRIVA – «In teoria sì. È da un bel po’ che ne parliamo con la società e il direttore. Vediamo nelle ultime ore. Secondo me quello che abbiamo in testa può ancora dare qualità a questa squadra. Dite Tchaouna? No no, stavo scherzando. Vediamo in questi ultimi due giorni e se aggiungiamo qualità in quella zona possiamo sfruttare l’energia in campo che possa darci una mano».