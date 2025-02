Tchaouna Bologna, la rivelazione: «L’esterno si avvicina ai rossoblù». Ecco la formula dell’affare: i dettagli

Tchaouna Bologna, Nicolò Schira giornalista ed esperto di mercato fa il punto della situazione sul mercato soffermandosi sull’ex Salernitana

Se per la squadra di Baroni l’obiettivo primario è battere il Cagliari per confermarsi nella zona Champions, per la dirigenza della Lazio la priorità è anche il mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi inseriti nella lista dei partenti, è Tchaouna il quale è finito nel mirino del Bologna ma si era inserito in queste ore anche il Psv

Nicolò Schira però, ha fatto il punto della situazione sull’ex Salernitana, spiegando sul suo profilo Twitter che il club emiliano si sta avvicinando al calciatore con la formula del prestito.