Tavares Lazio, prima volta da ‘umano’: la sconfitta con l’Inter passa anche dalla sua partita

Tavares Lazio, il terzino portoghese non è mai riuscito ad imporre la sua corsa e la sua fisicità nel match di ieri

Il terzino della Lazio Nuno Tavares in questa stagione ha abituato a prestazioni di altissimo livello, accompagnate da sgasate sulla fascia e una quantità enorme di assist. Nella partita di ieri contro l’Inter però, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, non è riuscito ad imporre il suo gioco.

Il pressing di Dumfries l’ha mandato in tilt e si è anche innervosito per alcuni passaggi sbagliati da parte dei compagni. Inoltre, ha mostrato qualche limite in fase difensiva, sui quali dovrà lavorare insieme a mister Baroni.