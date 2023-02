Tare a DAZN: « Milinkovic? Ciò che accadrà sarà il meglio per lui e per la Lazio». Le parole del ds biancoceleste

Presente all’evento United for Ukraine a Milano, il ds della Lazio Igli Tare ha così parlato a DAZN.

FUTURO MILINKOVIC – Quanto è difficile trattenerlo? Fa parte del gioco. Chi ha giocato nella Lazio crea un legame forte con città e società. Ci sono sono giocatori che giocano qui da tanti anni e lui è uno di quelli. Ha un legame fortissimo con la Lazio. Ciò che accadrà sarà il meglio per noi e per lui. Se ci porterà lui alla Champions? Sarebbe ingiusto dire un solo nome, ma ci sono giocatori simbolo che sono fondamentali per un traguardo del genere. Uno dei tanti che è anche l’emblema della squadra è il capitano Ciro Immobile.

PAZIENZA CON GLI ALLENATORI – Non solo. Anche creare le basi ad una squadra per lottare per certi obiettivi. Poi ci sono tanti fattori che giocano un ruolo, anche la fortuna, gli infortuni… Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può lottare per un obiettico del genere (lo scudetto, ndr), lo dice anche la classifica. Da qui a raggiungerlo però c’è tanta strada da fare. Viviamo di giornata in giornata e alla fine tireremo le somme. Nascondersi adesso non ha senso. Cercheremo di dire la nostra da qui alla fine.