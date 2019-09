Tare: «Abbiamo voglia di vincere. Buon momento, ma non siamo presuntuosi»

Il d.s. Igli Tare ha analizzato Lazio-Roma prima dell’inizio del derby. Un commento anche sul calciomercato estivo

«In queste partite ha la meglio chi dimostra maggior voglia di vincere», è chiaro il messaggio di Igli Tare. L’atteggiamento conta più di ogni altra cosa in un derby, non ci sono squadre favorite. Ecco il suo intervento prima di Lazio-Roma ai microfoni di SkySport: «Abbiamo preso diversi calciatori, bravi ad inserirsi subito nel contesto di gioco. Questa è una gara che può indirizzare la stagione, dovremo essere umili e non avere presunzione. I nuovi acquisti? Tutti e cinque i calciatori hanno gran valore, sono tutti in grado di adattarsi agli schemi del mister. Chiusura anticipata del mercato? Sarebbe la cosa più giusta. Non è facile giocare per due settimana con situazioni in entrata e in uscita di sistemare. Serve uniformità e sono sicuro che anche in Italia cambieranno le norme».

