Tare, si continua con la Lazio: presto il rinnovo del ds

Igli Tare continua il suo percorso con la Lazio. Dopo la straordinaria vittoria nel derby, il ds e la società hanno deciso per il rinnovo

La vittoria nel derby ha riportato entusiasmo in casa Lazio. Non è un caso che proprio la stracittadina possa rappresentare la svolta per il rinnovo di Simone Inzaghi, ma non solo. Il tecnico infatti non sarà l’unico a prolungare con il club biancoceleste.

Come spiega Il Messaggero, Lotito sta mettendo nero su bianco anche il contratto di Igli Tare, che dunque rinnoverà e continuerà il suo percorso di crescita con la società che lo ha reso grande.