Tare: «Stasera bisogna vincere senza discussioni. Sarri ha vissuto da vicino l’ambiente Lazio»

Il ds della Lazio, Igli Tare, prima della gara contro lo Sturm Graz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole:

ITALIA ED EUROPA – «Abbiamo due facce: quella in campionato e in quella in Europa. C’è una spiegazione, in Europa forse abbiamo preso sotto gamba le partite mentre in campionato abbiamo sempre dato le risposte giuste. Stasera dobbiamo dimostrare di essere la favorita assoluta nel girone, abbiamo l’occasione di portare un risultato importante per la classifica».

ENTUSIASMO – «Stiamo vivendo un bel momento. Siamo passati in tutte le situazioni, quando stai male devi sapere che c’è il bene e viceversa. Il gap si è accorciato con le big estere, tutte ora sanno giocare e sanno analizzare i punti deboli di ogni squadra».

SQUADRA DIVERTENTE– «All’inizio di questo campionato ho parlato di ottime sensazioni vivendo anche dell’esperienza vissuta negli anni. In quel giorno lì ho detto che sarà un campionato importante per la Lazio, perché ho visto la qualità della Lazio e l’ambizione. Anche per Sarri è stato un anno importante lo scorso perché ha vissuto da vicino cosa vuol dire l’ambiente Lazio. Siamo sulla strada giusta, il cammino è ancora lungo come ha detto Sarri e serve continuità senza esaltarci troppo».

DIFESA – «La squadra ora difende nella maniera giusta, i primi difensori sono gli attaccanti che fanno un lavoro straordinario a livello di numeri sono aumentati quasi del 15% e i risultati si vedono. Siamo sulla linea dove perdere una partita vuol dire tanto, stasera abbiamo una grande possibilità di vincere e diventare primi del girone. Domenica servirà una partita importante, ma una partita alla volta. Stasera bisogna vincere senza discussioni».