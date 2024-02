Tare sicuro: «Guendouzi non è Milinkovic. Diversi in una cosa»

Igli Tare parla del paragone tra Guendouzi e Milinkovic: ecco le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo della Lazio

Igli Tare, a Radio Deejay, ha così parlato del paragone in casa Lazio tra Guendouzi e l’ex Milinkovic.

LE PAROLE – «Guendouzi? E’ un giocatore veramente forte, anche per la personalità che mette in campo. Ma è completamente diverso da Milinkovic, che era una mezzala di inserimento che decideva le partite da solo: Guendouzi ha caratteristiche da mediano basso o da mezzala, ma non puoi chiedergli le stesse cose che faceva Milinkovic».

