Rinnovo Inzaghi, Tare è fiducioso:  «Non c’è nessun problema»

Nel pre-partita il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

OTTIMISMO – «Per il rinnovo di Inzaghi non c’è nessun problema. Conoscendo Simone posso dire che è una persona molto vivace e nervosa e stare chiuso a casa per lui è come stare in gabbia. Ha lavorato senza sosta anche da casa e ha fatto un ottimo lavoro»