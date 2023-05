Tare-Lazio, scadenza vicina: Lotito non gli ha detto addio ma c’è la mossa di Sarri

Si avvicina la scadenza del contratto di Igli Tare con la Lazio: Lotito non gli ha comunicato l’addio ma Sarri ha le idee chiare

La storia tra Igli Tare e la Lazio si sta inesorabilmente avvicinando alla conclusione con la scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.

Come riferisce Il Messaggero, Lotito non gli ha ancora comunicato ufficialmente l’addio ma Sarri lo ha di fatto esautorato con una mossa ben precisa: ha chiesto al patron di mettere in vendita tutti i calciatori acquistati dal DS nell’ultimo mercato estivo, vale a dire Maximiano, Basic, Cancellieri e Marcos Antonio. Il tecnico sogna la rivoluzione da tempo auspicata.