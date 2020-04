Marco Tardelli ha espresso il suo pensiero riguardo la possibile ripartenza della Serie A e di tutto il calcio italiano

Manca poco all’ufficialità della ripresa della Serie A e del calcio italiano in generale: il protocollo della FIGC ha ricevuto il primo sì ed ora si attende quello del Presidente del Consiglio.

Marco Tardelli ha detto la sua al riguardo a Tutto Calcio Femminile: «Il calcio deve ripartire? Ha senso per la Serie A, le altre non possono farcela. Economicamente non riescono a mettere su il protocollo richiesto, e mi auguro che chi di dovere ripensi al sistema calcio, altrimenti non sarà sostenibile per tutti. Basta vedere quante squadre ogni anno spariscono in Lega Pro… Il problema è risistemare il calcio, ormai nessuno più in Europa ha 100 squadre professionistiche, nessuno sopporta questo peso. Bisogna capire che la solidarietà è importante, le parti più deboli devono sopravvivere anche perché è lì che nascono i calciatori. Serve aiutare i deboli ma anche riformare il calcio».