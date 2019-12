Supercoppa, la Lazio infrange il record di Cristiano Ronaldo

Dopo 12 finali vinte consecutivamente, si ferma a Riyadh la striscia positiva di CR7: a dire basta ci pensa la Lazio

Sembrava infinita la supremazia dell’alieno Ronaldo, sulle finali disputate: fino ad ora aveva vinto tutte e dodici le partite in cui si contendeva un trofeo.

Ci doveva essere la tredicesima, invece non c’è stata. A dire di no a CR7 ci hanno pensato Luis Alberto, Lulic e Cataldi. A dire stop ci ha pensato il cuore di questa squadra, che ha pulsato all’impazzata rendendo tutto possibile. Come riporta Lazio Page, Cristiano Ronaldo dal 2014 non perdeva una finale ma prima o poi c’è una fine a tutto, e la parola fine l’ha stampata la Lazio che dopo tanto tempo gli regala la medaglia del secondo posto.