Supercoppa, anche il CT Mancini a Riyadh

Roberto Mancini, Commissario tecnico della Nazionale, è sbarcato a Riyadh per la finale di Supercoppa Italiana

Purtroppo non è venuto in qualità di tifoso, ma come CT degli Azzurri: Roberto Mancini è arrivato in Arabia Saudita ed ha tenuto anche una conferenza con gli allenatori sauditi.

Proprio contro la nazionale araba era iniziata la sua avventura in azzurro, e ora Roberto è tornato per vedere da vicino la Coca Cola Supercup tra Juventus e Lazio. Come riporta TuttomercatoWeb, l’ex bomber ha tenuto un incontro al Leadership Institute e fra due giorni seguirà sugli spalti la finale.